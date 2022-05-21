Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'ten Sivasspor Store'a ziyaret

Sivas Valiliğine atanan Yılmaz Şimşek, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un "Passolig" kartını alarak, kırmızı-beyazlı ekibin lisanslı ürünlerinin satıldığı mağazayı ziyaret etti.

Passolig gişesine giden Şimşek, adına düzenlenen kartını teslim aldı. Daha sonra Sivasspor ürünlerinin satıldığı mağazaya geçen Şimşek'e kırmızı-beyazlı forma ve atkı hediye edildi.

Şimşek, burada yaptığı açıklamada, Sivas için güzel işler yapma gayreti içerisinde olacaklarını ifade ederek, "Sivas'ın önemli bir değeri, markası olan Sivasspor'un mağazasını ziyaret ettik. Hem atkımızı hem de formamızı aldık. Passolig'imi de aldım." dedi.

Ligde bugün oynanacak Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor maçını da izleyeceğini belirten Şimşek, "Böylece resmen Sivassporlu olmuş olduk. Yine önümüzdeki hafta İstanbul'da oynanacak Sivasspor-Kayserispor kupa finalini izlemeyi planlıyorum. İnşallah orada da finali kazanırız, kupayı Sivas'ımıza getiririz. Şimdiden tüm taraftarlarımızı final maçına davet ediyorum ve takımımıza başarılar diliyorum." dedi.

Vali Şimşek, daha sonra "Minik Yiğidolar Takımına Sahip Çıkıyor" projesi kapsamında kente gelen öğrencilerle bir araya geldi.