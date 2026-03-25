Sivaslı Bilek Güreşçileri Şampiyonaya Hazırlanıyor

25.03.2026 11:25
Sivas'ta milli bilek güreşçileri, Yalova'daki Türkiye Şampiyonası için antrenman yapıyor.

Sivas'ta milli bilek güreşçiler, gelecek ay Yalova'da düzenlenecek Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası ve milli takım seçmelerine hazırlanıyor.

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Teknik Kurul Üyesi ve 3. Kademe Milli Takım Antrenörü Mustafa Aydın, AA muhabirine, takım olarak haftada üç gün antrenman yaparak 6-11 Nisan'da Yalova'da yapılacak Türkiye şampiyonası ve milli takım seçmelerine hazırlandıklarını söyledi.

Geçen yıl Sivas'tan 4 sporcuyla milli takıma gittiklerini belirten Aydın, "Bu yıl daha iyi çalıştık. Daha çok sporcu ile iyi dereceler elde etmeyi hedefliyoruz." dedi.

Aydın, şampiyonada dereceye giren sporcuların 8-21 Mayıs'ta Macaristan'da düzenlenecek Avrupa şampiyonasında milli takımı temsil edeceklerini, orada başarılı olanların ise 9-21 Ekim'de Hindistan'da yapılacak dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanacağını ifade etti.

En fazla madalya alacakları yıl hedefiyle çalışmalarına 17 sporcularıyla devam ettiklerini vurgulayan Aydın, "Avrupa şampiyonasına geçen yıl 4 sporcumuz ile katıldık. Bunların 3'ü madalya alarak döndü. Bu yılki Avrupa şampiyonasında ise en az beş madalya ile Sivas'a dönmeyi ümit ediyoruz. Bilek güreşine hevesi olan gençlerimizi bu sporu yapmaya bekliyoruz. Keşfedilmemiş nice cevherler var. Spor salonumuza gelsinler, bilek güreşi ile tanışsınlar. Hedeflerini bizimle beraber en üst seviyeye taşısınlar." diye konuştu.

"İnşallah Türkiye birinciliğini Sivas'a getireceğim"

Milli bilek güreşçi Ebubekir Öğer ise 13 yıldır bilet güreşi yaptığını bu yıl da master ve büyükler kategorisinde yarışacağını aktardı.

Öğer, yoğun bir tempoda çalıştıklarını belirterek, "İnşallah Türkiye birinciliğini Sivas'a getireceğim. Sonraki hedefim Avrupa ve dünya şampiyonasında başarı elde ederek bayrağımızı dalgalandırmak. Bundan önceki yarışmalarda 3-4 kez Türkiye birinciliğim ile Avrupa üçüncülüğüm var. Oğlum da bu sporda dünya ikincisi oldu." ifadelerini kullandı.

"Çok güzel bir spor"

Muhammed Seyfullah Ağkaş ise 5 yıldır bilek güreşi sporu yaptığını dile getirdi.

Türkiye şampiyonasına hazırlandığını anlatan Ağkaş, şunları kaydetti:

"Yalova'ya Yiğidolar ile birlikte giderek, orada Sivas'ımızı en güzel şekilde temsil edip şampiyon olmayı planlıyorum. Türkiye şampiyonasından sonra Avrupa, ondan sonra ise dünya şampiyonası var. İnşallah orada da bayrağımızı dalgalandırmayı planlıyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda devam ediyoruz. İnşallah bu yıl da Türkiye şampiyonu olmayı planlıyorum. Bu spor, çok güzel bir spor. Burada hocalarımdan aldığım güzel öğütler sayesinde güzel şeyler yaşıyorum. Bunu da hocalarıma borçluyum. Spor her insanın yapması gereken bir şey."

Murat Özkan da 46 yaşında bilek güreşine başladığını ve master kategorisinde 90-100 kilo arasında yarışacağı şampiyonada birinciliği hedeflediğini söyledi.

Spor kulübünü sosyal medyadan gördüğünü anlatan Özkan, "Buraya gelmek bizi kötülüklerden koruyor. Sağlıklı yaşam için gerekli. Toplumumuz hareketsiz kaldı, kilo almaya başladık. Sağlıklı yaşam için buraya gelmeyi tercih ettim." dedi.

Kaynak: AA

