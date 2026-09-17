Sivaslı karateciler Ankara\'da 6 madalya kazandı

Türkiye Karate Federasyonu Sportoto Türkiye Yıldızlar Karate Ligi 2. Etabı'nda mücadele eden Sivaslı sporcular, Ankara'da 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye Karate Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Spor Toto Türkiye Yıldızlar Karate Ligi'nin 2. Etabı, Türkiye genelinde 7 ayrı bölgede eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Sivas'ın da yer aldığı 5. Bölge müsabakaları, Ankara Yenimahalle Spor Kompleksi'nde 10 ilden 43 kulüp ve 540 sporcunun katılımıyla düzenlendi.

Şampiyonada Sivas'ı Ahmet Turan Gazi Spor Kulübü, Suşehri Gençlik Spor Kulübü ve Sivas Gücü Belediyespor Kulübü'nden 2 antrenör ve 9 sporcu temsil etti. Zorlu müsabakalarda başarılı performans ortaya koyan Sivaslı karateciler, 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 6 madalya elde etti.

Sivaslı sporcuların elde ettiği dereceler şöyle:

"Beyzanur Uludağ (Kadın Kumite 40 kilo altın madalya), Melike Çaput (Kadın Kumite 44 kilo altın madalya), Elif Çoban (Kadın Kumite 35 kilo gümüş madalya), Muhammed Yusuf Yazıcı (Erkek Kumite 29 kilo bronz madalya), Nil Ilgın Karataş (Kadın Kumite 29 kilo bronz madalya), ve Beyzanur Yıldırım (Kadın Kumite 42 kilo bronz madalya).