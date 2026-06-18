Sivaslı Karatecilerden 3 Bronz Madalya

Spor Toto Türkiye Yıldızlar Ligi'nde mücadele eden Sivaslı karateciler, Ankara'dan 3 bronz madalya ile dönerek önemli bir başarıya imza attı.

Spor Toto Türkiye Yıldızlar Ligi 5. Grup 1. Etap Karate Müsabakaları, 13-14 Haziran tarihlerinde Ankara'nın Sincan ilçesinde gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda sporcunun katıldığı organizasyonda Sivaslı sporcular elde ettikleri derecelerle gurur kaynağı oldu.

Aksaray, Ankara, Amasya, Çankırı, Çorum, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Niğde, Sivas, Tokat ve Yozgat olmak üzere toplam 15 ilin mücadele ettiği organizasyonda Sivas'ı temsil eden sporcular başarılı performanslarıyla dikkat çekti.

Müsabakalar sonunda Ahmet Turan Gazi Spor Kulübü sporcusu Nil Ilgın Karataş, Elit Grup Ranking kızlar 29 kilo kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Bir diğer başarı ise Suşehri Gençlik Spor Kulübü sporcusu Muhammed Yusuf Yazıcı'dan geldi. Elit Grup Ranking erkekler 29 kilo kategorisinde mücadele eden başarılı sporcu, üçüncülük elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Sivas adına kürsüye çıkan bir diğer isim ise Ahmet Turan Gazi Spor Kulübü sporcusu Beyzanur Yıldırım oldu. Elit Grup Ranking kızlar 42 kilo kategorisinde yarışan Yıldırım'da üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Karate İl Temsilcisi Oğuz Ökten ise Ankara'da düzenlenen organizasyonda üç bronz madalya elde eden Sivaslı sporcuları tebrik ederek başarıların devamını diledi. - SİVAS