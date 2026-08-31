Sivaslı Sporculardan Muaythai\'de Başarı

İstanbul'da düzenlenen Minik Yıldızlar Türkiye Muaythai Şampiyonası'nda Sivas'ı temsil eden sporcular, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

24-29 Ağustos 2026 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen Minik Yıldızlar Türkiye Muaythai Şampiyonasında Sivaslı sporcular ringde önemli dereceler elde etti.

Şampiyonada Sivas'ı temsil eden sporculardan Hikmet Efe Pınar, kategorisinde Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Utku Berkay Sarıkaya, Ömer Güney ve Abdullah Musab Cirhin ise kategorilerinde üçüncülük elde ederek bronz madalya kazandı.

Sivaslı sporcuların toplamda 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 4 madalya kazandığı şampiyona, kent adına önemli bir başarıyla tamamlandı.