Sivasspor, 13. haftada Boluspor'u ağırlayacak, 3 sakatı ve 2 cezalı oyuncusu var

Sivasspor, 13. haftada Boluspor'u ağırlayacak, 3 sakatı ve 2 cezalı oyuncusu varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig 13. haftasında yarın 13.30'da 4 Eylül Stadı'nda Boluspor'u ağırlayacak. Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Amilton, Appindangoye ve Süleyman Özdamar ile cezalı Kamil Fidan ve Clinton Duodu Boluspor karşısında oynayamayacak.
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Boluspor ile karşılaşacak.
4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Süleyman Bahadır yönetecek.
Kırmızı-beyazlı ekipte Boluspor karşılaşması öncesi Amilton, Appindangoye ve Süleyman Özdamar'ın sakatlıkları bulunuyor.
Kırmızı kart cezalıları Kamil Fidan ile Clinton Duodu da Boluspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Sivas temsilcisi, geride kalan 12 haftada 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda 13 puan topladı.
Boluspor ise 1 beraberlik ve 10 yenilgi sonucunda hanesine 1 puan yazdırdı.
Kaynak: AA
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