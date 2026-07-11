Sivasspor 2026-2027 Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sivasspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını bugün kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği çift antrenmanla sürdürdü.

Yardımcı antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanı, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından koordinasyon ve kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapan futbolcular, günü akşam antrenmanında gerçekleştirilen ısınma çalışmaları ve dar alan oyunları, çift kale oyunları ile tamamladı.

Yiğidolar, yarını izinli geçirecek ve pazartesi günü yeniden çalışmalarına başlayacak. - SİVAS