Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sivasspor, 4 futbolcuyla sözleşme imzaladı.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu takımlarından Sivasspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda kırmızı-beyazlı kulüp 4 futbolcuyu kadrosuna kattı.
Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde Fatma Serdar, Ezgi Eyüboğlu, Amerikalı Skye Ambriel Gunn ve Brezilyalı Caroline Shimoguiri, kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan 1 yıllık sözleşmeye imza attı. - SİVAS
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Sivasspor 4 takviye yaptı - Son Dakika