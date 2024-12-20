Sivasspor 5 Maçlık Hasrete Son Vermek İstiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sivasspor 5 Maçlık Hasrete Son Vermek İstiyor

Sivasspor 5 Maçlık Hasrete Son Vermek İstiyor

Sivasspor, Süper Lig'de Samsunspor ile karşılaşarak galibiyet hasretini dindirmek istiyor.

20.12.2024 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Samsunspor'u ağırlayacak olan Sivasspor, 5 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Sivasspor, Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlılar, ligde oynadığı 16 maçta 5 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 13. sırada yer alıyor. Yiğidolar, Samsunspor maçıyla 5 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Sivasspor'da 5 futbolcu kart sınırında

Sivasspor'da 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılarda; Jan Bieganski, Rey Manaj, Keita Balde, Fode Koita ve Charis Charisis Samsunspor mücadelesinde kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Alanyaspor müsabakasında görev alamayacak.

5 eksik

Sivasspor'da bu maç öncesi 5 eksik futbolcu bulunuyor. Sakatlıkları süren Mehmet Albayrak, Eymen Yurdcu, Erdem Güleç, kırmızı kart cezalısı olan Uras Radakovic ile sarı kart cezalısı olan Azizbek Turgunboev yarın forma giyemeyecek. - SİVAS

Kaynak: İHA

Samsunspor, Sivasspor, Politika, Futbol, sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor 5 Maçlık Hasrete Son Vermek İstiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:11 ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı
21:06 Arda Turan atıldı: Fenerbahçe golü attı, ortalık karıştı Arda Turan atıldı: Fenerbahçe golü attı, ortalık karıştı
20:45 Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu’ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı
20:25 Erdoğan’dan Suriye halkına mektup: Barış dolu Suriye’yi birlikte inşa edeceğiz Erdoğan'dan Suriye halkına mektup: Barış dolu Suriye'yi birlikte inşa edeceğiz
19:23 Trump’tan AB’ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
09:50 El Salvador Bitcoin alımlarına devam ediyor El Salvador Bitcoin alımlarına devam ediyor
09:47 Sezgin Baran Korkmaz uçağını Ronaldo’ya satmış Sezgin Baran Korkmaz uçağını Ronaldo'ya satmış
09:46 Türkiye doğal gaz istediğini aldı Türkiye doğal gaz istediğini aldı
09:37 İstanbul’da bitmek bilmeyen trafik çilesi İstanbul'da bitmek bilmeyen trafik çilesi
09:26 Motorine bu gece yarısı zam geliyor Motorine bu gece yarısı zam geliyor
09:20 Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor
09:10 Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi
09:04 RAMS Başakşehir Avrupa’ya veda etti RAMS Başakşehir Avrupa'ya veda etti
08:37 Kırklareli’nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var Kırklareli'nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 21:44:44. #1.11#
SON DAKİKA: Sivasspor 5 Maçlık Hasrete Son Vermek İstiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.