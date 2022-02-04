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Sivasspor'a Ahmet Oğuz'dan kötü haber! - Son Dakika

Sivasspor'a Ahmet Oğuz'dan kötü haber!

04.02.2022 17:12
Sivasspor'a Ahmet Oğuz'dan kötü haber!

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olacak olan DG Sivasspor'da başarılı oyuncu Ahmet Oğuz'un sol arka adalesinde yırtık tespit edildi.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olacak olan DG Sivasspor'da başarılı oyuncu Ahmet Oğuz'un sol arka adalesinde yırtık tespit edildi.

Kırmızı-beyazlı kulübün doktoru Burak Ayyıldız, takımda sakatlığı bulunan futbolcu Ahmet Oğuz'un sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. Ayyıldız, "Gaziantep FK ile oynayacağımız mücadele öncesi hafta içi yaptığımız antrenman sonrasında sol uyluk arka adalede ağrı ve sertlik şikayeti ile sağlık ekibimize başvuran Ahmet Oğuz'a yapılan kontrollerinde; oyuncumuzun sol uyluk arka adalesinde orta seviyeye yakın yırtık tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Sivasspor'a Ahmet Oğuz'dan kötü haber!

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Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Ahmet Oğuz, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor'a Ahmet Oğuz'dan kötü haber! - Son Dakika Spor


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