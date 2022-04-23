Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

23.04.2022 19:43
Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 25 Nisan Pazartesi günü sahasında karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 25 Nisan Pazartesi günü sahasında karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardında geniş alan çok pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarım sahada çift kale taktik maç yaptı.

Kaleciler Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış ve Baver Kuçkar ise antrenmanın bir bölümünde kaleci antrenörü Zafer Özgültekin yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanın ardından maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Demir Grup Sivasspor ile Aytemiz Alanyaspor 25 Nisan Pazartesi günü saat 20.30'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

YORUMLAR
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İHBİR, 25 Nisan'da seçime gidiyor İHBİR, 25 Nisan'da seçime gidiyor Nihat Hatipoğlu, 25 Nisan'da Çayırova'ya geliyor Nihat Hatipoğlu, 25 Nisan'da Çayırova'ya geliyor

Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor, Pazartesi, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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