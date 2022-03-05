Sivasspor, Antalyaspor maçına 2 eksikle çıkacak - Son Dakika
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Sivasspor, Antalyaspor maçına 2 eksikle çıkacak

05.03.2022 16:44
Sivasspor, Antalyaspor maçına 2 eksikle çıkacak

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak olan DG Sivasspor'da 2 eksik futbolcu bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak olan DG Sivasspor'da 2 eksik futbolcu bulunuyor.

DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Sivasspor yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesinde 2 eksik futbolcu yer alıyor. Sivasspor'da sakatlığı bulunan Leke James ile Fayçal Fajr, kırmızı-beyazlı ekibe karşı forma giyemeyecek. - SİVAS

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Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor, Antalyaspor maçına 2 eksikle çıkacak - Son Dakika


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