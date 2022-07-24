Sivasspor Avusturya kampında son antrenmanını yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivasspor Avusturya kampında son antrenmanını yaptı

24.07.2022 16:05
Sivasspor Avusturya kampında son antrenmanını yaptı

DG Sivasspor, 2022-2023 sezonu öncesi kamp çalışmalarını bugün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.

DG Sivasspor, 2022-2023 sezonu öncesi kamp çalışmalarını bugün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.

Sigma Olomouc ile oynanan hazırlık maçının ardından 1 gün izinli olan Yiğidolar, bugün Avusturya'da yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Bad Waltersdorf kasabasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Avusturya kampının 9'uncu gününde son antrenmanını gerçekleştiren Sivasspor, yarın kamptaki üçüncü hazırlık maçında TSİ 19.00'da Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Sharjah ile karşılaşacak. Mücadele Bad Blumau'da oynanacak. Sivasspor, 26 Temmuz'da Sivas'a dönecek. - SİVAS

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Rıza Çalımbay, Avusturya, Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor Avusturya kampında son antrenmanını yaptı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:43 Fenomen Taha Duymaz kulaklarını da yaptırdı! Eski halinden eser kalmadı
15:32 Türkiye'yi gülümseten efsane video! Bir kez daha arşivde çıktı
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e 'televizyon' cevabı: Ruh sağlığından endişe ediyorum
14:59 Burak Özçivit'i Rus hayranları arasından çıkaramadılar: Fahriye bu işe çok kızacak
14:56 Almanya'yı karıştıran skandal! Başbakan Scholz'un gizli belgeleri çöpten çıktı
14:44 Çöp evin girişinde dikkat çeken yazı! Küçük çocuk 1 yıldır kilit altınaydı
14:38 9 yaşındaki yeğenini çöp evde hapseden teyze konuştu: Annesi istemediği için ben bakıyordum
14:22 ABD'den bir skandal daha! Suriye'de öldürülen teröristler için taziye yayınladılar
14:21 Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun mini şortu olay oldu: Altında bir şey yok gibi
14:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Lozan mesajı: Türk azınlığın hakları yok sayılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2022 16:05:37. #1.12#
SON DAKİKA: Sivasspor Avusturya kampında son antrenmanını yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement