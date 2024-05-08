Sivasspor, Başakşehir maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika
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Sivasspor, Başakşehir maçı için hazırlıklara başladı

Sivasspor, Başakşehir maçı için hazırlıklara başladı

Trendyol Süper Lig'in 36. hafta maçında Başakşehir ile karşılaşacak olan Sivasspor, bugün antrenman yaparak maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman aerobik koşu, pas çalışmaları ve yarım saha çift kale maçı içerdi. Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. Maç, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.

08.05.2024 19:15
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Trendyol Süper Lig'in 36. hafta maçında Başakşehir ile karşılaşacak olan Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman aerobik koşu ile başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise yarım saha çift kale maç yaptı.

Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Başakşehir 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İHA

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