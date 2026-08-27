Sivasspor, Batman maçı hazırlıklarına devam ediyor
Sivasspor, Batman Petrolspor ile oynayacağı maç için antrenmanlar yapıyor. Maç 29 Ağustos'ta.
Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda Batman Petrolspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları, taktik organizasyonlar ve dar alan oyunları üzerinde çalıştı. Antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.
Batman Petrolspor ile Sivasspor arasında oynanacak Trendyol 1. Lig 4. hafta karşılaşması,29 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 21.30'da Batman Yeni Şehir Stadyumu'nda oynanacak.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Sivasspor, Batman maçı hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?