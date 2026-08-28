Sivasspor Batman Petrolspor ile Karşılaşıyor
Sivasspor, Batman Petrolspor ile deplasmanda 21.30'da karşılaşacak. Sakat ve cezalı oyuncular var.
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in dördüncü haftasında yarın deplasmanda Batman Petrolspor ile karşılaşacak.
Batman Şehir Stadı'nda yarın saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.
Kırmızı-beyazlı ekipte, Batman Petrolspor maçı öncesinde Fevzi Yıldırım ve Emre Gökay'ın sakatlıkları bulunuyor.
Murat Paluli ise cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.
Sivasspor, bugün yapacağı son antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak Batman'a gidecek.
Kaynak: AA
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