Sivasspor, Beşiktaş maçına hazır - Son Dakika
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Sivasspor, Beşiktaş maçına hazır

26.02.2022 00:57
Sivasspor, Beşiktaş maçına hazır

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27. hafta maçında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27. hafta maçında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Sakatlığı bulunan Ahmet Oğuz ise fizyoterapist eşliğinde takından ayrı olarak çalıştı. Kırmızı-beyazlılar idmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girdi. - SİVAS

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Spor Toto Süper Lig, Rıza Çalımbay, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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