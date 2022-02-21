Sivasspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Demir Grup Sivasspor- Beşiktaş maçının biletleri satışa sunuldu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş 26 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Mücadelenin bilet fiyatları, VIP alt tribün 100 lira, maraton 60, Osman Seçilmiş güney alt ve üst tribün ise 30 lira olarak belirlendi.