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Sivasspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı - Son Dakika

Sivasspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı

21.02.2022 16:02
Sivasspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa sunuldu.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Demir Grup Sivasspor- Beşiktaş maçının biletleri satışa sunuldu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş 26 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Mücadelenin bilet fiyatları, VIP alt tribün 100 lira, maraton 60, Osman Seçilmiş güney alt ve üst tribün ise 30 lira olarak belirlendi.

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Spor Toto Süper Lig, Cumartesi, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sivasspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı - Son Dakika Spor


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