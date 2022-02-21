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Sivasspor Beşiktaş maçının biletleri satışta - Son Dakika

Sivasspor Beşiktaş maçının biletleri satışta

21.02.2022 15:59
Sivasspor Beşiktaş maçının biletleri satışta

DG Sivasspor'un Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

DG Sivasspor'un Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27. hafta maçında Sivasspor ile Beşiktaş arasında 26 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin bilet satışı başladı.

Bilet fiyatları şöyle:

VIP Alt Tribün: 100 TL

Maraton Tribün: 60 TL

Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribün: 30 TL - SİVAS

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Spor Toto Süper Lig, Türk Lirası, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor Beşiktaş maçının biletleri satışta - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Sivasspor Beşiktaş maçının biletleri satışta - Son Dakika
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