Sivasspor Bodrum FK\'ya Hazırlanıyor

Spor

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 3 Aralık Cuma günü deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından geçiş oyunları oynayan Yiğidolar, koşu ve taktik maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak Bodrum'a gidecek. - SİVAS