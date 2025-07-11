Sivasspor Bolu'da İkinci Etap Kampta

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, ikinci etap kampını Bolu'da yapacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına 30 Haziran'da Sivas'ta başlayan Sivasspor'un, 14 Temmuz Pazartesi gerçekleştireceği antrenmanla ilk etap kamp çalışmalarını tamamlayacağı bildirildi.
İlk etabın ardından iki gün izin yapacak kırmızı-beyazlı ekibin, 17 Temmuz Perşembe günü Bolu'da bulunan Karpalas Otel'de toplanarak ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacağı ifade dildi.
Sivasspor, 27 Temmuz Pazar günü bitecek kampın ardından, 30 Temmuz Çarşamba kulüp tesislerinde toplanarak yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
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