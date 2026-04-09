Stat: Atatürk
Hakemler: Burak Demirkıran, Harun Reşit Güngör, Batuhan Bıyıklı
Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Işık Kaan Arslan, Kouagba, Lima, Barış Alıcı, Balburdia, Harun Alpsoy, Devran Şenyurt (Dk. 46 Mustafa Alptekin Çaylı), Doğan Can Davas (Dk. 84 Baluta), Arda Usluoğlu
Özbelsan Sivasspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Uğur Çiftçi, Okan Erdoğan, Appindangoye, Murat Paluli, Yusuf Cihan Çelik, Kamil Fidan (Dk. 75 Mert Çelik), Avramovski (Dk. 88 Özkan Yiğiter), Ethemi (Dk. 66 Feyzi Yıldırım), Malle (Dk. 76 Emre Gökay), Okoronkwo
Goller: Dk. 3 Avramovski, Dk. 28 Okoronkwo (Sivasspor), Dk. 31 Doğan Can Davas (Boluspor)
Kırmızı kart: Dk. 90+3 Balburdia (Boluspor)
Sarı kart: Dk. 27 Yusuf Cihat Çelik, Dk. 90 Göktuğ Bakırbaş (Sivasspor)
Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Özbelsan Sivasspor, Boluspor'u 2-1 yendi.
