 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sivasspor, Servet Çetin'in istifasının ardından Bülent Uygun ile anlaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivasspor, Servet Çetin'in istifasının ardından Bülent Uygun ile anlaştı

Sivasspor Kulübü, Servet Çetin'in istifasının ardından teknik direktör Bülent Uygun ile anlaştıklarını duyurdu. Uygun, 02 Ocak Salı günü resmi sözleşmeye imza atacak.

Sivasspor, Servet Çetin\'in istifasının ardından Bülent Uygun ile anlaştı
31.12.2023 - 23:20,
Abone Ol

Sivasspor Kulübü Servet Çetin'in istifasının ardından teknik direktör Bülent Uygun ile anlaştıklarını duyurdu.

Sivasspor teknik direktörlük görevine Bülent Uygun'u getirdi.

Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüzde futbolcu ve genel menajerlik görevleri yapan, 2007/2008 ve 2008/2009 sezonunda ligde tarih yazarak şampiyonluk mücadelesi verdiğimiz, Avrupa'da ülkemizi başarıyla temsil ettiğimiz sezonlarda takımımızın başında bulunan değerli teknik adam Bülent Uygun ile prensip anlaşmasına vardı. Son görüşmeleri yapmak üzere yarın 13.30 uçağı ile Sivas'a gelecek Bülent Uygun, 02 Ocak Salı günü saat 11.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda kendisini Sivasspor'umuza bağlayacak resmi sözleşmeye imza atacak." - SİVAS

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Bülent Uygun, Servet Çetin, Sivasspor, Teknik Direktör, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor, Servet Çetin'in istifasının ardından Bülent Uygun ile anlaştı - Son Dakika


23:11
2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu
22:51
Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları
21:24
Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü
20:53
Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi
19:41
Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi
18:59
İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları
18:43
Süper Kupa krizine ilişkin Fenerbahçe'den açıklama: İftira ve yalan iddialar ortaya atanlarla ilgili hukuki adımlar atacağız Süper Kupa krizine ilişkin Fenerbahçe'den açıklama: İftira ve yalan iddialar ortaya atanlarla ilgili hukuki adımlar atacağız
18:09
Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı

Son Dakika
23:11 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu
22:51 Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları
21:24 Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü
20:53 Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi
19:41 Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi
18:59 İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları
18:43 Süper Kupa krizine ilişkin Fenerbahçe'den açıklama: İftira ve yalan iddialar ortaya atanlarla ilgili hukuki adımlar atacağız
18:09 Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı
17:27 Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı
16:47 Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 23:47:55. #1.13#
SON DAKİKA: Sivasspor, Servet Çetin'in istifasının ardından Bülent Uygun ile anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement