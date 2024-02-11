Sivasspor-Çaykur Rizespor maçını az sayıda taraftar takip etti - Son Dakika
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Sivasspor-Çaykur Rizespor maçını az sayıda taraftar takip etti

Sivasspor-Çaykur Rizespor maçını az sayıda taraftar takip etti

Sivasspor, Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor ile oynadığı maçı tribünde az sayıda taraftarın takip ettiği görüldü. Yaklaşık 4 bin kişi stadyumda yer alırken, tribünlerde büyük boşluklar dikkat çekti. Ancak kırmızı-beyaz sevdalıları, takımlarına destek vermek için tribünde yerini aldı ve tezahüratlarla futbolculara moral verdi.

11.02.2024 14:31
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Sivasspor'un Çaykur Rizespor ile oynadığı maçı az sayıda taraftar takip ediyor.

Sivasspor, Süper Lig'in 25. hafta maçında sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı tribünde az sayıda kırmızı-beyazlı taraftar takip ediyor. Yaklaşık 4 bin kişi tribünlerde takımını desteklerken, stadyumda büyük boşluklar göze çarptı.

Tribünlerde yerini alan kırmızı-beyaz sevdalıları ise takımlarına destek verdi. Maç öncesi futbolcuları tribünlere çağırıp yumruk şov yaptıran taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek oldu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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