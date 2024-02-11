Sivasspor, Çaykur Rizespor'u mağlup ederek 8. galibiyetini aldı - Son Dakika
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Sivasspor, Çaykur Rizespor'u mağlup ederek 8. galibiyetini aldı

Sivasspor, Çaykur Rizespor\'u mağlup ederek 8. galibiyetini aldı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ederek ligdeki 8. galibiyetini aldı. Maç sonunda soyunma odasında galibiyet pozu veren Sivassporlu futbolcular büyük sevinç yaşadı.

11.02.2024 16:16  Güncelleme: 16:17
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ederek ligdeki 8. galibiyetini aldı. Kırmızı-beyazlı takım, maç sonu soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Rey Manaj'ın attığı golle maçı 1-0 kazanan Yiğidolar, bu sezonki 8. galibiyetini aldı.

Hatayspor maçı öncesi moral bulan Yiğidolar, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu futbolcular, Çaykur Rizespor karşılaşmanın ardından soyunma odasında galibiyet pozu verdi. Kulüp tarafından paylaşılan fotoğraf, sosyal medyada büyük etkileşim alırken, 'Selam olsun' notu eklendi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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