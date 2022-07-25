N'jie; Lyon , Tottenham , Marseille, ve Dinamo Moscow gibi takımlarda oynadı. Kariyerinde 213 maça çıkan Clinton, 30 defa da gol attı. Kamerun A Milli Takımı'nda ise 29 karşılaşmada ter döken başarılı oyuncu, 10 kez fileleri sarstı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Dinamo Moskova, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Sivasspor, Clinton N'Jie ile ilgileniyor - Son Dakika

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