Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Kırmızı-beyazlılar antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. - SİVAS
Son Dakika › Spor › Sivasspor, Corendon Alanyaspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Gaziantep FK, deneyimli antrenör Marius Sumudica ile yollarını ayırdıktan sonra Selçuk İnan ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda kadın sporcular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü işaret diliyle kutladı. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından hazırlanan videoda, Türkiye, Polonya, Avusturya, Güney Kore, Brezilya ve Japonya'dan sporcular, işaret diliyle güçlü olduklarını ve istediklerini yapabileceklerini mesajını verdi. Videoda sporcuların mesajı, 7 dilde alt yazılı olarak yer aldı.
Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın Mersin'deki hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan antrenmanda taktik çalışması gerçekleştirildi. Takım, yarın öğlen saatlerinde Kayseri'ye hareket edecek ve maç saatini bekleyecek.
Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Uluslararası Satranç Festivali'nde birinci olan ve Türkiye'nin en genç büyük ustası unvanını alan Ediz Gürel'i elçilikte ziyaret etti. Bağış, genç sporcuya tebriklerini ileterek başarılarının devamını diledi.
Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Erciyes Kayak Merkezi Motor Sporları Alanı'nda düzenlenecek olan FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası öncesi Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar açıklamalarda bulundu.
Adıyaman'ın Tut ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen voleybol turnuvasında ev hanımları, memurlar, işçiler ve öğrencilerden oluşan 3 takım mücadele etti. Tut Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada her üç takım da şampiyon ilan edildi ve kaybeden olmadı. Müsabaka sonrasında, salonda yaş pasta kesildi ve Tut Kaymakamı Ali İhsan Selimoğlu, kadınları kutlayarak toplumdaki önemlerine vurgu yaptı. Kaymakam Selimoğlu ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hakan Leblebici tarafından kadınlara çiçek hediye edildi.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) Palandöken Kayak Merkezi'nde gerçekleşen slalom yarışlarında erkeklerde Polonyalı Bruno Lukaszyk altın, Fransalı Thomas Luxcey gümüş ve İtalyalı Luca Loranzi bronz madalya kazandı. Kadınlarda ise Avusturyalı Melissa Koeck altın, Almanyalı Nele Schutzbach gümüş ve Fransalı Melanie Rembaud bronz madalya elde etti.
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