Sivasspor Çorum FK Maçına Hazırlanıyor

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında deplasmanda Çorum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, top koruma ve pas çalışmasının ardından taktik çalışmalar yapıldı. Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Çorum FK ile Sivasspor arasındaki mücadele, 19 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak. - SİVAS
