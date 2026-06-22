Sivasspor'a yine talip çıkmadı! - Son Dakika
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Sivasspor'a yine talip çıkmadı!

Sivasspor\'a yine talip çıkmadı!
22.06.2026 19:18  Güncelleme: 19:24
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Sivasspor'da iki kez ertelenen olağan genel kurulda da başkan adayı çıkmayınca kulübün geleceği belirsizliğini koruyor. Divan Kurulu, süreci vali ve belediye başkanıyla görüşerek çözmeye çalışacak.

Sivasspor'da başkanlık krizi devam ediyor. Divan Kurulu yönetiminde gerçekleştirilen ve daha önce iki kez ertelenen olağan genel kurulda da başkan adayı çıkmayınca kulübün geleceğine ilişkin belirsizlik sürdü.

Sivasspor, 19 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurulda başkan adayı çıkmaması nedeniyle Divan Kurulu yönetimine bırakılmıştı. Kulübün yeni yönetimini belirlemek amacıyla Divan Kurulu tarafından önce 13 Haziran'a, ardından da 22 Haziran'a ertelenen genel kurul bugün Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda Divan Başkanı Ali Yavuz, üyeler Kemal Çağlayan, Ali İzgi ve Cafer Kaplan başkanlığında yapıldı.

Ancak kongrede de Sivasspor başkanlığına aday olan herhangi bir isim çıkmadı. Aday bulunamaması nedeniyle genel kuruldan sonuç alınamazken, divan heyetinin Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ile yarın bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

Yavuz: "Divan olarak süreci tamamladık"

Genel kurulda konuşan Sivasspor Divan Başkanı Ali Yavuz, "1 aylık süreçte gerekli görüşmeleri gerçekleştirdik. Sayın valimiz başta olmak üzere belediye başkanımız ve birçok iş insanıyla süreci yönettik. Başkan adayı olmak isteyenler oldu. Hem yönetim listelerini oluşturamadığından veya kendi işlerinden dolayı henüz bir karara varamadılar. Sivasspor için kayyum kelimesi kullanılıyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Biz bugün süreci tamamladık. Yarından itibaren valimiz ve belediye başkanımızla görüşerek Sivasspor'u yeni yönetimine devredeceğiz" diye konuştu.

Öte yandan kongreye Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, il protokolü ile delegeler katıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Sivasspor, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

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