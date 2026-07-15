Sivasspor\'da Burak Özçoban Yeniden Başkan

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un olağan genel kurulunda Burak Özçoban, yeniden başkan seçildi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından yapılan genel kurulda tek listeyle gidilen seçimde, Burak Özçoban yeniden kulüp başkanlığına seçildi.

Kongrede konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivasspor olarak son 2 ay içerisinde bir fetret dönemi yaşadıklarını söyledi.

Kırmızı-beyazlı ekibin bu süreçte bir yönetim belirsizliği ve boşluğu yaşadığını belirten Şimşek, "Biz inanıyorduk ki bu takım sahipsiz kalmayacak, mutlaka bu yönetime birileri talip olacak. Geldiğimiz noktada Burak Özçoban liderliğinde yeni bir umutla dolu sayfa açıyoruz. Burak Özçoban ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu takımı sahipsiz bırakmadılar. Sivasspor markasının daha fazla zedelenmesine, daha fazla zarar görmesine izin vermediler. Bu süreçte belediye başkanımızla birlikte büyük bir emek verdik. Bundan sonra yapmamız gereken bu takıma tüm Sivaslılar olarak sahip çıkmamız ve destek olmamız." diye konuştu.

Belediye Başkanı Adem Uzun da Sivasspor'a sahip çıkılması gerektiğini dile getirdi.

Sivasspor Kulüp Başkanı Burak Özçoban ise 45 günlük süre zarfında yönetime aday çıkmamasından dolayı böyle bir karar aldıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"Takımın daha fazla uçuruma gitmesine müsaade edemezdik. Buna zaten ne valimiz ne belediye başkanımız, hiç kimse izin vermezdi. 2 aylık süre zarfında toplantılar yaptık. Sonunda da son noktaya gelince çok değerli yönetim kurulu arkadaşlarımızla toplamda 25-26 kişiyle bu sorumluluğu üstlendik. 1 hafta önce bu kararı verdik. Bu süre içerisinde futbolcularla görüştük ve olmayan futbolcuları getirdik. Antrenmanlarımız devam etti. Teknik direktör İsmet Taşdemir ile de anlaştık. Bu süreçte hocamız çok büyük bir karakter ortaya koydu. Şimdi üzerimize düşen mali yapıyı daha da düzenleyerek sportif başarı da sonrasında gelecektir. Bu sürede en büyük görev taraftara düşüyor. Taraftar stadyuma gelirse, kombine alırsa, forma alırsa biz daha çok güçlü oluruz."

Sivasspor yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

Deniz Kızılırmak, Doğukan Hüseyin Otyakmaz, Muhammed Hakan Bağce, Ahmet Fatih Korkmaz, Ömer Yaman, Arif Kaleli, Mert Bozdiken, Yücel Aydın, Fatih Çakırtaş, Aykut Demirkol, Halil Çam, Fatih Taştan, Burak Aktaş, Buğra Güvendi, Taha Buğra Arslan, Baran Yıldırım, Merdan Öniz, Oğulcan Acar

Kongreye, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın, AK Parti Sivas İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve delegeler katıldı.