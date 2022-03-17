Sivasspor'da futbolculardan taraftara çağrı! "Bizi yalnız bırakmayın" - Son Dakika
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Sivasspor'da futbolculardan taraftara çağrı! "Bizi yalnız bırakmayın"

17.03.2022 20:40

- Sivasspor'da futbolculardan taraftara çağrı! "Bizi yalnız bırakmayın" DG Sivasspor'un futbolcuları hafta sonu Altay ile oynayacakları maça kırmızı-beyazlı taraftarları davet etti.

- Sivasspor'da futbolculardan taraftara çağrı! "Bizi yalnız bırakmayın"

SİVAS - DG Sivasspor'un futbolcuları hafta sonu Altay ile oynayacakları maça kırmızı-beyazlı taraftarları davet etti.

DG Sivasspor'da futbolcular taraftarı Altay maçına davet etti. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 30. hafta maçında pazar günü sahasında Altay'ı konuk edecek Sivasspor'da futbolcular, taraftarı tribüne davet ederek, takımı yalnız bırakmamalarını istedi.

Kulübün resmi sosyal medya hesaplarında yayınlanan videoda kamera karşısına geçen kırmızı-beyazlı futbolculardan; Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Muammer Yıldırım, Ahmet Oğuz, Pedro Henrique, Moussa Konate, Erdoğan Yeşilyurt, Özkan Yiğiter, Olarenwaju Kayode, Kerem Atakan Kesin, Fredrik Ulvestad ve Ali Şaşal Vural, taraftarımıza çağrıda bulunarak, Yiğidoları Altay maçına davet etti.

Videoda yabancı futbolcular da Türkçe olarak taraftara çağrıda bulunurken, sporcular şunları söyledi: "Süper Lig'de pazar günü sahamızda Altay'ı konuk edeceğiz. Kısıtlamaların kaldırılmasının ardından, bütün taraftarımızla bir araya geleceğiz. HES Kodu yok, aşı zorunluluğu yok, 12 yaş sınırı yok. Haydi Yiğido, pazar günü tribündeki yerini al, takımını destekle. Unutma, sen varsan biz daha güçlüyüz. Omuz omuza dolu tribünlerde 90 dakika desteğinizi bekliyoruz. Unutma, daha çok taraftar daha çok motivasyon, daha çok heyecan. Size çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda buluşalım. Haydi Sivas, takımını yalnız bırakma. Sivas için, Sivasspor için sizin için biz sahada, siz de tribünde 90 dakika mücadeleye hazır mısınız? Pazar günü bizi yalnız bırakma, zaferimize ortak ol."

Kulübün sosyal medya hesaplarında yayınlanan video kısa zamanda büyük etkileşim aldı.

Sivasspor'da futbolculardan taraftara çağrı! Bizi yalnız bırakmayın
Sivasspor'da futbolculardan taraftara çağrı! Bizi yalnız bırakmayın
Sivasspor'da futbolculardan taraftara çağrı! Bizi yalnız bırakmayın
Sivasspor'da futbolculardan taraftara çağrı! Bizi yalnız bırakmayın
Sivasspor'da futbolculardan taraftara çağrı! Bizi yalnız bırakmayın
Sivasspor'da futbolculardan taraftara çağrı! Bizi yalnız bırakmayın
Sivasspor'da futbolculardan taraftara çağrı! Bizi yalnız bırakmayın
Sivasspor'da futbolculardan taraftara çağrı! Bizi yalnız bırakmayın
Sivasspor'da futbolculardan taraftara çağrı! Bizi yalnız bırakmayın
Sivasspor'da futbolculardan taraftara çağrı! Bizi yalnız bırakmayın
Sivasspor'da futbolculardan taraftara çağrı! Bizi yalnız bırakmayın

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor'da futbolculardan taraftara çağrı! 'Bizi yalnız bırakmayın' - Son Dakika


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