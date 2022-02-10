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Demir Grup Sivasspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Demir Grup Sivasspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

10.02.2022 16:26
Demir Grup Sivasspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda dün deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor karşılaşan ve rakibini 4-2 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdıran Demir Grup Sivasspor, ara vermeden pazar günü kendi sahasında oynayacağı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardında pas çalışmaları yapan kırmızı beyazlı ekip, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Royal Hastanesi Bandırmaspor maçında 90 dakika forma giyen sporcular ise yenileme çalışması yaptı. Takım yarın yapacağı antrenmanla Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Demir Grup Sivasspor ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, 13 Şubat Pazar günü saat 13.30'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.


Demir Grup Sivasspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Demir Grup Sivasspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Demir Grup Sivasspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Demir Grup Sivasspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Demir Grup Sivasspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Demir Grup Sivasspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Demir Grup Sivasspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Demir Grup Sivasspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Demir Grup Sivasspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Demir Grup Sivasspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Demir Grup Sivasspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Demir Grup Sivasspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Demir Grup Sivasspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Demir Grup Sivasspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Demir Grup Sivasspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Demir Grup Sivasspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Demir Grup Sivasspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Demir Grup Sivasspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
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Yeni Malatyaspor, Türkiye Kupası, Bandırmaspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Demir Grup Sivasspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


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