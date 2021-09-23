Sivasspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 7. haftasında 25 Eylül Cumartesi günü VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alan çoklu pas çalışan futbolcular, son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp, kampa girecek.