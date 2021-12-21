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Sivasspor'da Kerem Atakan Kesgin'in kasık adalesinde yırtık tespit edildi - Son Dakika

Sivasspor'da Kerem Atakan Kesgin'in kasık adalesinde yırtık tespit edildi

21.12.2021 21:41
Sivasspor'da Kerem Atakan Kesgin'in kasık adalesinde yırtık tespit edildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin'in sakatlığı nedeniyle bir süre yeşil sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin'in sakatlığı nedeniyle bir süre yeşil sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Kırmızı-beyazlı ekibin kulüp doktoru Burak Ayyıldız, Kerem Atakan Kesgin'in Kasımpaşa ile oynanan maçın ardından sağ kasığında ağrı ve sertlik şikayetinde bulunduğunu belirterek, "Sağlık ekibimiz tarafından yapılan kontrollerde oyuncumuzun kasık adalesinde hafif seviyeli yırtık tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig, Kerem Atakan Kesgin, Kasımpaşa, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sivasspor'da Kerem Atakan Kesgin'in kasık adalesinde yırtık tespit edildi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Sivasspor'da Kerem Atakan Kesgin'in kasık adalesinde yırtık tespit edildi - Son Dakika
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