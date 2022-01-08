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Sivasspor'da Konyaspor maçı öncesi 5 eksik - Son Dakika

Sivasspor'da Konyaspor maçı öncesi 5 eksik

08.01.2022 11:31
Sivasspor'da Konyaspor maçı öncesi 5 eksik

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor'a konuk olacak olan DG Sivasspor'da 5 eksik bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor'a konuk olacak olan DG Sivasspor'da 5 eksik bulunuyor.

Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor, yarın deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılarda bu zorlu mücadele öncesinde 5 eksik var. Sivasspor'da sakatlığı bulunan Ziya Erdal, Jorge Felix ile Fredrik Ulvestad ve ülkelerinin milli takımlarında bulunan Fayçal Fajr ile Max Gradel, Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek. - SİVAS

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Spor Toto Süper Lig, Sivasspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor'da Konyaspor maçı öncesi 5 eksik - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Sivasspor'da Konyaspor maçı öncesi 5 eksik - Son Dakika
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