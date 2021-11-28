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Sivasspor'da Muhammed Emin ilk resmi maçına çıktı - Son Dakika

Sivasspor'da Muhammed Emin ilk resmi maçına çıktı

28.11.2021 20:19
Sivasspor'da Muhammed Emin ilk resmi maçına çıktı

Spor Toto Süper Ligi'in 14. haftasında A Hatayspor ile karşılaşan DG Sivasspor'da genç oyuncu Muhammed Emin Ergin kırmızı-beyazlı forma ile ilk resmi maçına çıktı.

Spor Toto Süper Ligi'in 14. haftasında A Hatayspor ile karşılaşan DG Sivasspor'da genç oyuncu Muhammed Emin Ergin kırmızı-beyazlı forma ile ilk resmi maçına çıktı.

Sivasspor, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Hatayspor'u Pedro Henrique ve Mustapha Yatabare'nin golleriyle 4-0 mağlup etti.

Mücadeleye yedekte başlayan 20 yaşındaki Kayserili futbolcu Muhammed Emin Ergin, maçın 90. dakikasında Mustapha Yatabare'nin yerine oyuna girerek, ilk resmi maçına çıkmış oldu. - SİVAS

Sivasspor'da Muhammed Emin ilk resmi maçına çıktı

Spor Toto Süper Lig, Emin Ergin, Hatayspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor'da Muhammed Emin ilk resmi maçına çıktı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Sivasspor'da Muhammed Emin ilk resmi maçına çıktı - Son Dakika
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