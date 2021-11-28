Sivasspor'da Muhammed Emin ilk resmi maçına çıktı

Spor Toto Süper Ligi'in 14. haftasında A Hatayspor ile karşılaşan DG Sivasspor'da genç oyuncu Muhammed Emin Ergin kırmızı-beyazlı forma ile ilk resmi maçına çıktı.

Sivasspor, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Hatayspor'u Pedro Henrique ve Mustapha Yatabare'nin golleriyle 4-0 mağlup etti.

Mücadeleye yedekte başlayan 20 yaşındaki Kayserili futbolcu Muhammed Emin Ergin, maçın 90. dakikasında Mustapha Yatabare'nin yerine oyuna girerek, ilk resmi maçına çıkmış oldu. - SİVAS