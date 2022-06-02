Sivasspor'da Rıza Çalımbay destanı - Son Dakika
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Sivasspor'da Rıza Çalımbay destanı

02.06.2022 11:50
Sivasspor'da Rıza Çalımbay destanı

3 yıldır DG Sivasspor'un başında yer alan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlı takımı bir üst seviyeye taşıdı.

3 yıldır DG Sivasspor'un başında yer alan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlı takımı bir üst seviyeye taşıdı. 2 yıldır Avrupa kupalarına giden Yiğidolar, tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanarak tarih yazdı.

Son 2 sezonda ligdeki başarısıyla Avrupa kupalarına giden Sivasspor, önceki yıl ilk kez düzenlenen Konferans Ligi'nde mücadele etmişti. Bu sezon ligi 54 puanla 10. sırada bitiren Yiğidolar, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak başarı istikrarını sürdürdü. Kupada finale kadar; Ankaragücü, Bandırmaspor, Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'u eleyen Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, finalde de Kayserispor'u yenerek kupayı müzesine götürdü.

55 YILLIK TARİHİNDE İLK KUPA

Türkiye Kupası'nı kazanan Yiğidolar, 55 yıllık tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kariyerinde ilk kez bir kupa sevinci yaşadı.

Öte yandan Sivasspor, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak.

(Oğuzhan Sarze/İHA)

Sivasspor'da Rıza Çalımbay destanı
Sivasspor'da Rıza Çalımbay destanı

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Kaynak: İHA

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