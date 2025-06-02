Sivasspor\'da Rıza Çalımbay dönemi sona erdi

Süper Lig'e veda eden Sivasspor'u sarsacak bir gelişme daha yaşandı. Kırmızı-beyazlılarda teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı.

''KENDİSİNE EMEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ''

Sivasspor Asbaşkanı Mustafa Kurbanoğlu, Rıza Çalımbay'ın sözleşmesinin sona erdiğini açıkladı. Deneyimli teknik adamın Sivasspor'un Alanyaspor ile oynadığı maçta son kez kulübede yer aldığını açıklayan Kurbanoğlu, ''Rıza hocamızın sözleşmesi Alanyaspor maçı ile sona erdi. Kendisine emekleri için teşekkür ederiz.'' diyerek ayrılığı dile getirdi.

SİVASSPOR PERFORMANSI

Sezonun başında Atakaş Hatayspor'u çalıştıran Rıza Çalımbay, sezonun ikinci yarısında geldiği Sivasspor'da 11 maça çıkıp 1.00 puan ortalaması yakalamıştı. Kırmızı-beyazlılarda Rıza Çalımbay'ın yerine kimin getirileceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.