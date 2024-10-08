Sivasspor\'da Uygun\'un Başarısızlığı

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Trendyol Süper Lig'in ilk 8 haftasında 8 puan toplayan Sivasspor'da Teknik Direktör Bülent Uygun, Servet Çetin döneminin gerisinde kaldı.

Süper Lig'e beklenen başlangıcı yapamayan Sivasspor, sezonun ilk 8 haftasında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Bülent Uygun'un öğrencileri, ilk 8 haftada 8 puan toplarken, maç başına 1.33 puan ortalaması yakaladı.

53 yaşındaki teknik adamın öğrencileri, bu performansla kırmızı-beyazlıların geçen seneki teknik direktörü Servet Çetin'in yönettiği takımın performansını arattı. Çetin'in yönettiği Sivasspor, geçen sezonun ilk 8 haftasında 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 10 puana ulaşmıştı. Yiğidolar, bu performansla 2.85 puan ortalaması tutturmuştu.

Bülent Uygun yönetimindeki Sivasspor, Servet Çetin dönemine göre daha az puan topladı.

Taraftar istifa istiyor!

Servet Çetin ilk teknik direktörlük deneyimini Sivasspor'da yaşadı. Bu sezona kıyasla geçen sene daha zayıf kadrosu olan kırmızı-beyazlılar, yine de başarılı bir grafik sergilemişti. Taraftarlar da Servet Çetin'in orta sahada 17 yaşında genç birini oynatabilecek kadar cesur olduğunu ifade ederken, Bülent Uygun'un da istifa etmesini istiyor. - SİVAS