Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını kampın 4'üncü gününde Gerede ilçesinde akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

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