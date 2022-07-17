Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampının 2'nci gününde öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Stegersbach kasabasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dayanıklılık koşuları yapan Yiğidolar son bölümde ise 4'e 1 pas çalışması ile yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

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