Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

17.07.2022 15:15

- Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor Sivasspor, 2022-2023 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün öğlen yaptığı antrenmanla devam etti.

- Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

SİVAS - Sivasspor, 2022-2023 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün öğlen yaptığı antrenmanla devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampının 2'nci gününde öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Stegersbach kasabasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dayanıklılık koşuları yapan Yiğidolar son bölümde ise 4'e 1 pas çalışması ile yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kaleciler Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım ve Emre Satılmış ise kaleci antrenörü Zafer Özgültekin yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.

Sivasspor akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

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