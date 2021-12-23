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Sivasspor'da yenilmezlik serisi 5 maça çıktı - Son Dakika

Sivasspor'da yenilmezlik serisi 5 maça çıktı

23.12.2021 12:12
Sivasspor'da yenilmezlik serisi 5 maça çıktı

Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta karşılaşmasında DG Sivasspor, dün konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalarak, ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkarttı.

Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta karşılaşmasında DG Sivasspor, dün konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalarak, ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkarttı.

Sivasspor, Süper Lig'in 18. haftasında sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Ligde 8. beraberliğini alan Sivasspor, puanını 26'ya çıkarttı. Ligde son olarak 11 Kasım 2021'de deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilen Sivasspor, bu maçın ardından yenilgi yüzü görmedi. Yiğidolar dün oynanan Rize maçıyla yenilmezlik serisini ise 5 karşılaşmaya yükseltti. Kırmızı-beyazlılar, bu süreçte 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan elde etti.

Yiğidolar ayrıca bu sezon 26 gol atarken, kalesinde ise 17 gole engel olamadı. - SİVAS

Sivasspor'da yenilmezlik serisi 5 maça çıktı
Sivasspor'da yenilmezlik serisi 5 maça çıktı

Spor Toto Süper Lig, Sivasspor, Rizespor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor'da yenilmezlik serisi 5 maça çıktı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Sivasspor'da yenilmezlik serisi 5 maça çıktı - Son Dakika
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