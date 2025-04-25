Sivasspor\'dan Almina Uygun için taziye mesajı

Sivasspor, 28 yaşında hayatını kaybeden eski teknik direktörü Bülent Uygun'nun kızı Almina Tude Uygun için taziye mesajı yayımladı.
Kırmızı-beyazlı kulübün, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Eski teknik direktörümüz Bülent Uygun'un kıymetli kızı Almina Tude Uygun'un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Başta Bülent Uygun olmak üzere değerli ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Merhume Almina Tude Uygun, yarın ikindi namazına müteakip Sapanca Merkez Aile Mezarlığı'na defnedilecektir. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."
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