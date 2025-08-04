Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, ligin ilk haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından rondo çalışmaları yapan kırmızı beyazlı ekip, çift kale taktik maçla idmanı tamamladı.
Yeni transfer Okan Erdoğan da takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Son Dakika › Spor › Sivasspor'dan Erzurumspor Hazırlığı - Son Dakika
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