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Sivasspor'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a Anlamlı Destek - Son Dakika
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Sivasspor'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a Anlamlı Destek

Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçının iptal edilmesinin ardından Sivasspor Kulübü, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nun dış cephesinde yer alan ışıklandırmaya 'Ne Mutlu Türküm Diyene' yazısı yazarak Fenerbahçe ve Galatasaray'a anlamlı destek verdi.

30.12.2023 - 01:04,
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- Sivasspor'dan tarihi karara anlamlı destek

SİVAS - Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa maçının pankart ve tişört krizi nedeniyle iptal edilmesinin ardından Sivasspor Kulübü'nden anlamlı destek geldi.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı öncesi Suudi Arabistan'da pankart ve tişört krizi yaşandı. Suudi yetkililerin izin vermemesinin ardından iki kulüp maça çıkmama kararı aldı. Bu karar sonrası tüm Türkiye tek yürek oldu. Sivasspor Kulübü de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nun dış cephesinde yer alan ışıklandırmaya "Ne Mutlu Türküm Diyene" yazısı yazarak iki kulübe anlamlı destek verdi. Kırmızı-beyazlı kulüp o anları sosyal medya hesaplarından paylaşırken, paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Sivasspor\'dan Fenerbahçe ve Galatasaray\'a Anlamlı Destek
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sivasspor'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a Anlamlı Destek - Son Dakika
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