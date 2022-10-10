Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçta Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 45 ve 85. dakikada Dia Sabia attı. Ligdeki ilk galibiyetini elde eden ve zorlu Ballkani maçı öncesi moral bulan Yiğidolar, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu futbolcular, Başakşehir maçının ardından soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

Kaynak: İHA

Başakşehir, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Sivasspor'dan galibiyet pozu - Son Dakika

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