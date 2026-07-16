Sivasspor'dan Laktat Testi - Son Dakika
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Sivasspor'dan Laktat Testi

Sivasspor\'dan Laktat Testi
16.07.2026 16:47
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Sivasspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında laktat testine girdi. Dayanıklılık ölçüldü.

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Sivasspor, Sivas kampında laktat testine tabi tutuldu.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir kontrolünde 4 grup halinde gerçekleştirilen testlerde sporcuların dayanıklılık seviyeleri, form durumları ve nabız değerleri ölçüldü. Bireysel yükleme ve dayanıklılık çalışmalarını kapsayan testlerde, futbolcuların koşuları sırasında kulaklarından alınan kan örnekleri analiz edildi.

Kırmızı-beyazlı ekip, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. - SİVAS

Kaynak: İHA

Sivasspor, Yaşam, Spor, Son Dakika

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