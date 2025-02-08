Sivasspor'dan Murat Paluli Açıklaması

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor ile oynanan karşılaşmada Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevki bulunan Murat Paluli'yi oynattığı gerekçesiyle 3-0 hükmen mağlup sayılan Net Global Sivasspor açıklama yaptı.

Kırmızı beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında TFF 1. Lig ekibi Kocaelispor ile deplasmanda karşılaşan ve karşılaşmayı 2-0 kazanan Sivasspor'un tedbirli olarak PFDK'ye sevki bulunan Murat Paluli'yi oynattığı gerekçesiyle 3-0 hükmen mağlup sayıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Murat Paluli 31 Ocak tarihinde oynanan İkas Eyüpspor-Net Global Sivasspor müsabakasından, hakem raporlarında ciddi faul olarak yer verilen müdahalesi nedeniyle ihraç edilmiş ve ihracını takiben TFF Hukuk Müşavirliğinin 3 Şubat tarihli sevki ile 1 Ocak tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmiştir. TFF Futbol Disiplin Talimatının 92.1. 'Resmi müsabakalarda oyun alanından ihraç edilen veya haklarında idari tedbir kararı verilen futbolcu ve diğer görevliler, bu maddenin 4, 5. ve 6. fıkralarında belirtilen istisnalar hariç olmak üzere haklarında konulan tedbir kararı kaldırılana veya cezaları infaz edilene kadar hiçbir resmi müsabakada oynayamaz veya görev alamaz.' düzenlemesini barındırırken bahsi geçen 6. fıkra ise 'Profesyonel lig, bölgesel amatör lig ve kupa müsabakalarındaki ihlalleri nedeniyle dört (4) müsabakaya kadar müsabakadan men ile cezalandırılan futbolcuların ve görevlilerin cezası, ilgili resmi müsabaka kategorisi dikkate alınarak kendi kategorisinde infaz edilir.' hükmünü kapsamaktadır.

Tedbir verilecek cezanın infazının disiplin prosedürü sürerken geciktirilmemesi amacına hizmet etmekte olup, 2 maç men cezasına çarptırılan Murat Paluli'nin kupa maçında oynamayacak şekilde tedbirli olduğunu ileri sürmek hukuka ve vicdana aykırıdır. Ayrıca en önemli konu, kupa maçından bir gün önce ve maç günü saat 10.00'da 21 kişilik maç kadrosunu sisteme girdiğimizde, TFF Kart ve Ceza Durumu sorgu ekranında Murat Paluli'nin cezalı veya tedbirli olduğuna dair herhangi bir uyarı bulunmamasıydı. Normal şartlarda, cezalı veya tedbirli futbolcular bu sistemde uyarı alır ve listeye eklenemezken, oyuncumuz için böyle bir uyarı mesajı verilmemiştir. Süper Lig'de 20 yılı aşkın süredir mücadele eden Net Global Sivasspor, ya da herhangi bir kulübün, her maç öncesi uyguladığı standart prosedürde hata yapması düşünülemez.

1967 yılında kurulan, Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan, ülkemizi Avrupa kupalarında gururla temsil eden, Anadolu'nun yiğidosu Net Global Sivasspor'umuzun gerçek ve tek sahibi olan büyük camiamız şunu bilmelidir ki, her türlü yasal ve hukuki mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Eğer bu süreçte kulübümüzde herhangi birinin bilerek ya da sehven bir hatası varsa, gerekli tüm cezai yaptırımlar eksiksiz şekilde uygulanacaktır."