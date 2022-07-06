Sivasspor, Çaykur Rizespor ile anlaşan Sefa Yılmaz'a teşekkür etti - Son Dakika
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Sivasspor, Çaykur Rizespor ile anlaşan Sefa Yılmaz'a teşekkür etti

06.07.2022 17:11
Sivasspor, Çaykur Rizespor ile anlaşan Sefa Yılmaz'a teşekkür etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor ile anlaşan Sefa Yılmaz'a kulübe hizmetleri için teşekkür etti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor ile anlaşan Sefa Yılmaz'a kulübe hizmetleri için teşekkür etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Sefa Yılmaz'ın, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile anlaştığı aktarıldı.

Açıklamada, "Sefa Yılmaz'a bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor, Çaykur Rizespor ile anlaşan Sefa Yılmaz'a teşekkür etti - Son Dakika

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