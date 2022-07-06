Sivasspor, Çaykur Rizespor ile anlaşan Sefa Yılmaz'a teşekkür etti

Açıklamada, "Sefa Yılmaz'a bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor , Çaykur Rizespor ile anlaşan Sefa Yılmaz 'a kulübe hizmetleri için teşekkür etti.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

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