Sivasspor Divan Başkanı Ali Yavuz'dan camiaya birlik çağrısı

21.05.2026 18:43  Güncelleme: 18:51
Sivasspor Divan Başkanı Ali Yavuz, kulübün divanda kalmasının ilk kez yaşanmadığını belirterek, sürecin şeffaf yürütüldüğünü ve yeni genel kurul tarihinin şehir protokolüyle görüşmeler sonrası ilan edileceğini açıkladı.

Sivasspor Divan Başkanı Ali Yavuz, kulübün genel kurul sonrası divanda kalmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Yavuz, sürecin sağlıklı şekilde yönetildiğini belirterek camiaya birlik ve destek çağrısında bulundu.

Başkan Yavuz, açıklamasında şunları ifade etti:

"Saygıdeğer yiğidolar; Sivasspor'un divanda kalması elbette istenecek bir durum değil, lakin bu ilk kez yaşanan bir durumda değil. Divanda kaldı diye karalar bağlamakta yersiz. Sivasspor ortada kalmadı, divanda kaldı. Divan kuruluda bu kulübün organlarından biri. Sivaspor'un kurumsal yapısı dimdik ayakta. Profesyonel çalışanları ve onlarca personeli işinin başında ve yapılacak her iş aksamadan yapılmakta. Divanı teşkil eden arkadaşlarımla birlikte genel kurul sonrası yol haritamızı belirledik. İki gündür Sivasspor üzerine sözü olanlar, yönetim için niyet besleyenler ve nabız yoklayanlar kim varsa görüşüyoruz. Yarın şehrimizin Şehrül Emini Sayın Belediye Başkanımız ve Sayın Valimiz ile bir araya geleceğiz. Onların tavsiyesini desteğini aldıktan sonra da en kısa zamanda Genel kurulu tekrar toplayacağımız tarihi ilan edeceğiz. Biz en kısa zamanda Sivasspor'u emin ellere teslim edeceğimizden eminiz. Sivasspor'u seven herkesi bu sürece destek vermeye davet ediyoruz." - SİVAS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

